Та концовка, которую, скорее всего, выбрал бы каждый, встань перед ним такой выбор в реальной жизни.

Последние игры серии Far Cry отличаются тем, что в их состав включены шуточные «секретные» альтернативные концовки, благодаря которым прохождение игры можно завершить на самых первых этапах. Не стала исключением и Far Cry 6, в которую разработчики также вмонтировали забавное прохождение. Дальше пойдёт небольшой спойлер, так что мы вас предупредили.

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Суть в следующем: в одной из начальных миссий (Libertad Rises) игрокам будет предложено сесть в лодку и отправиться в указанную локацию, дабы продолжить своё повстанческое дело. Однако если развернуться на 180 градусов и поплыть на лодке в Америку, то игра завершится преждевременно, продемонстрировав своеобразный «Хэппи энд» как для главного героя, так и для главного антагониста: герой лежит на пляже и радуется жизни, в то время как новостная сводка по радио сообщает о полном подавлении восстания в Яре и окончательном укреплении власти Антона Кастильо.

Стоит отметить, что пока неизвестно, чем на самом деле заканчивается сюжет Far Cry 6, и, вспоминая, что данная игра не про революцию, а про сложность и нецелесообразность её осуществления, всё может быть не так однозначно, как рисует нам воображение.

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Релиз Far Cry 6 уже завтра, 7 октября, на всех актуальных платформах.