Это именно то, чего на данных консолях не хватало. Да.

В начале сентября разработчики из студии Black Matter Pty пообещали, что их атмосферный и очень реалистичный боевик Hell Let Loose про Вторую мировую через месяц доберётся до консолей текущего поколения. Указанный день настал, игра до консолей добралась, сопутствующий видеоролик прилагается.

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Напоминаем, что в Hell Let Loose мы должны не просто бегать и стрелять, а делать это с умом и с применением командного взаимодействия, от которого здесь будет во многом зависеть исход баталии. Хотя на бумаге данный факт звучит прекрасно, на практике мы все прекрасно знаем, чем оборачивается излишняя «командность» в видеоиграх и почему от подобного геймдизайна надо побыстрее отказываться.

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На компьютерах Hell Let Loose вышла из раннего доступа в конце июля этого года, а суммарно присутствует в продаже уже больше двух лет, получив за это время высоченный 85-процентный пользовательский рейтинг.