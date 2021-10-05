Прошло больше года.

Как и было обещано ещё три недели назад, сегодня увлекательный ритм-экшен BPM Bullets Per Minute добрался до консолей PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. Релизу сопутствует соответствующий тематический видеоролик.

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Напомним, что в BPM Bullets Per Minute всё происходит в ритм музыки — таким образом, геймплей боевика превращается не в бессмысленные пострелушки, а, выражаясь пафосным языком, в полноценную симфонию смерти.

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В консольные версии BPM Bullets Per Minute включён весь контент, успевший выйти за год присутствия игры на PC, так что никакого дальнейшего притеснения по платформенному признаку здесь не наблюдается. И так уже хватило.