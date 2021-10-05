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Новости Software Михаил Андреев
Началась предварительная загрузка открытой «беты» Battlefield 2042
Не у всех есть такое счастье, как гигабитный интернет по вменяемой цене.
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Хотя мы и живём во времена сверхскоростного доступа в Сеть даже по радиоканалам, но надо быть реалистами: подобные скорости пока что доступны только в крупных городах, да и объёмы видеоигр растут пропорционально средней скорости доступа в Интернет. Как следствие, среднее время на загрузку очередного нового проекта остаётся примерно тем же, и функция предварительной загрузки для многих становится настоящим спасением: можно заранее установить игру, чтобы потом сразу приступить к прохождению в момент её выхода.

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Позитивная практика распространилась и на бета-версии ожидаемых проектов — сегодня, например, стартовала предзагрузка Battlefield 2042, так что предзаказчики и подписчики EA Play, которым разрешат принять участие в тестировании уже с завтрашнего дня, а также простые пользователи, двери в «бету» для которых откроются 8 октября, смогут не ждать несколько бесценных часов.

Напомним, что в рамках открытой «беты» игрокам в Battlefield 2042 разрешат опробовать поле боя «Космодром» (Orbital), а также сыграть за четырёх специалистов, и всё это в режиме «64 на 64». Бета-тестирование продлится до утра 10 октября, так что времени на ознакомление с проектом, особенно у предзаказчиков, предостаточно.

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Релиз Battlefield 2042 назначен на 19 ноября на всех актуальных платформах. Если, конечно, не сбудутся худшие опасения инсайдеров и релиз не перенесут ещё на несколько месяцев.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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