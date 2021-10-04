Но опять вилами по воде.

Некоторое время назад в Сеть слили гигантскую базу данных сервиса GeForce NOW, в которой было упомянуто великое множество как вполне реалистичных утечек, так и несколько фантастических домыслов. Сегодня речь пойдёт об игре из первой категории. Итак, датамайнеры и примкнувшие к ним инсайдеры передают, что в перспективе в продаже появится ремастер BioShock Infinite, и не простой, а с полной поддержкой технологии трассировки лучей.

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Данную утечку можно бы было проигнорировать, если бы на днях внимательные пользователи Reddit не наткнулись на факт обновления игровых файлов в Steam-версии BioShock Infinite. Последний раз игру обновляли вчера — 3 октября.

Вместе с BioShock Infinite были обновлены и первые две части серии, так что, возможно, к их уже существующим ремастерам в перспективе также «прикрутят» трассировку лучей. Удивляться подобному решению, вспоминая возраст двух игр серии BioShock, не стоит: трассировку лучей добавляли и в Minecraft, и даже в Quake II. Так что рейтрейсингу все возрасты покорны.

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Правообладатели в лице издательства 2K Games данную утечку никак не прокомментировали.