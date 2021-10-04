Компания Crytek опубликовала релизный трейлер переиздания трилогии Crysis, которое должно появиться 15 октября на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и даже Nintendo Switch.
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Напомним, на PlayStation 5 и Xbox Series X|S игры сборника будут запускаться и работать по технологии обратной совместимости. Crytek параллельно с этим заверяет, что на консолях нового поколения проекты трилогии получат некоторые улучшения. Мы точно знаем, что на некстгене вся трилогия Crysis будет доступна для опробования в динамическом разрешении 4K при 60 fps, но в случае с Xbox Series S можно рассчитывать только на 1080p.
Сборник ремастеров Crysis порадует «подтянутыми» текстурами, улучшенным освещением, поддержкой трассировки лучей и другими графическими апгрейдами. При желании обновлённые версии Crysis 2 и Crysis 3 можно будет купить отдельно — не в составе сборника. То же самое касается и вышедшей год назад Crysis Remastered.