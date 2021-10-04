Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиасты вновь показали, как должен выглядеть Skyrim в 2021 году
Настолько красиво и ярко, что даже плохо.
анонсы и реклама
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Крутая 3060 MSI Gaming Trio Plus оч дешево в Регарде

Энтузиасты с YouTube-канала Digital Dreams продолжают баловаться с установкой графических (и не только) модификаций на различные популярные видеоигры. Сегодня в программе фанатов The Elder Scrolls V Skyrim, на которую были установлены около одной тысячи двухсот модификаций: как графических, что сразу видно невооружённым глазом, так и контентных — новые доспехи, оружие, эффекты и прочее.

реклама

Таким образом, энтузиасты недвусмысленно предлагают нам посмотреть на то, как могла бы выглядеть культовая ролевая игра, выйди она в этом году, а не десять лет назад. К сожалению, оригинальный «Скайрим» был безнадёжно технически и визуально устаревшим даже на момент своего релиза.

Пользуясь случаем, напомним, что 11 ноября, в день юбилея со дня выхода The Elder Scrolls V Skyrim, стартуют продажи соответствующего юбилейного издания игры. По сути, оно представляет собой Special Edition, но с большим набором модификаций из «Клуба творчества». Все владельцы Special Edition получат обновление бесплатно.

анонсы и реклама
-39 000р на MSI RTX 3080
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
-17000р на RTX 3070 ASUS
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешево в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Что касается The Elder Scrolls VI, то в отношении данного анонсированного ещё летом 2018 года проекта до сих пор полная тишина: неизвестно ни место действия, ни время, ни сюжет, ни какие бы то ни было подробности вообще. Хотелось бы верить, что Bethesda привезёт проект на The Game Awards 2021 в декабре, но более реалистичный прогноз — следующее лето. Как раз начнётся предпродажная подготовка Starfield, а дальше студия, по плану, переключится на шестые номерные «Свитки».

#bethesda softworks #bethesda game studios #the elder scrolls v skyrim
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Энтузиасты показали, как должен выглядеть The Elder Scrolls V Skyrim в 2021 году
Энтузиаст добавил в The Elder Scrolls V Skyrim расу ведьмаков
The Elder Scrolls Online: дополнение «Мёртвые земли» выйдет в самом начале ноября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Атомная энергетика сегодня, типы реакторов и переход к экологически чистой энергии
72
Устанавливаем криптовалютный кошелек MetaMask и добавляем в него сеть Binance Smart Chain
20
Изготовление радиатора для M2 накопителя Samsung 970 EVO Plus 500Гб из подручных средств
169
Термопаста Arctic Cooling MX-4 vs Thermal Grizzly Hydronaut
67
The Witcher 3: Wild Hunt - тестирование актуальных видеокарт и процессоров
13
На каком железе и в какие игры мы сейчас играем
39
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть четвертая
4
Диспоузер - что это такое, зачем нужен и может ли он травмировать конечности
29
В Австралии разрабатывают ускорители квантовых вычислений размером с видеокарту
10
Geek Picnic на Винзаводе - как это было
9

Сейчас обсуждают

PearceBack
16:29
Я сомневаюсь, что он не из России. Хотя, на Западе таких отбитых ватнопитеков полно, хз-хз...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Роман Лушин
16:26
На Disciples: Liberation интересно будет посмотреть.
Деньги вперед: главные игры октября 2021 года
Роман Лушин
16:25
Не сказал бы, что Фаркрай далеко от остальных ушел - очередная гринделка форпостов в открытом мире от Юбиков)
Деньги вперед: главные игры октября 2021 года
asv1
16:25
Дураком прикидываешься? Для майнинга конечно.
NVIDIA готовит обновлённую видеокарту GeForce RTX 2060 с 12 Гб и GeForce RTX 3070 Ti на 16 Гб
Виталий Shokerxxx
16:22
и че когда кого ? вон илонушка 2050 будет 1 лям жить на марсе когда полет хоть 1 тушки? ато илону ужо 50 лет через 30 будет 80 наверное не доживет. а потом и взятки гладки.
Атомная энергетика сегодня, типы реакторов и переход к экологически чистой энергии
OsirisD2
16:21
вата, какой 2%, где ты это взял, даже по опросам ВЦИОМ, которая полностью подконтрольна преступной власти, рейтинг едрисни упал до рекордных 30%, которые смело делим на два, и получаем реальные цифры....
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
asv1
16:21
Что за поток сознания?
Apple зарабатывает на играх больше PlayStation и Xbox вместе взятых
Виталий Shokerxxx
16:19
эт понятно я про то что облачников больше становиться+ есть народ что играет в классику и им супер компудатеры не уперлись.
На фоне майнинг-бума GeForce GTX 1060 и GTX 1050 Ti остаются самыми востребованными среди геймеров
OsirisD2
16:19
Вата, если ты не из России, что ты так за неё переживаешь?) Переезжай тогда в РФ, если по тебе это так больно бьёт ;)
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Tank
16:18
Ну так место не занято - иди стань фермером и изобрети антигравитацию. :)
Blizzard косвенно виновата в появлении криптовалюты Ethereum
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем