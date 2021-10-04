Настолько красиво и ярко, что даже плохо.

Энтузиасты с YouTube-канала Digital Dreams продолжают баловаться с установкой графических (и не только) модификаций на различные популярные видеоигры. Сегодня в программе фанатов The Elder Scrolls V Skyrim, на которую были установлены около одной тысячи двухсот модификаций: как графических, что сразу видно невооружённым глазом, так и контентных — новые доспехи, оружие, эффекты и прочее.

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Таким образом, энтузиасты недвусмысленно предлагают нам посмотреть на то, как могла бы выглядеть культовая ролевая игра, выйди она в этом году, а не десять лет назад. К сожалению, оригинальный «Скайрим» был безнадёжно технически и визуально устаревшим даже на момент своего релиза.

Пользуясь случаем, напомним, что 11 ноября, в день юбилея со дня выхода The Elder Scrolls V Skyrim, стартуют продажи соответствующего юбилейного издания игры. По сути, оно представляет собой Special Edition, но с большим набором модификаций из «Клуба творчества». Все владельцы Special Edition получат обновление бесплатно.

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Что касается The Elder Scrolls VI, то в отношении данного анонсированного ещё летом 2018 года проекта до сих пор полная тишина: неизвестно ни место действия, ни время, ни сюжет, ни какие бы то ни было подробности вообще. Хотелось бы верить, что Bethesda привезёт проект на The Game Awards 2021 в декабре, но более реалистичный прогноз — следующее лето. Как раз начнётся предпродажная подготовка Starfield, а дальше студия, по плану, переключится на шестые номерные «Свитки».