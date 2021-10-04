Теперь опровержениями слухов занимаются те, кто их разносят. Вот живём...

На днях в Сети начала всплывать информация о том, что Battlefield 2042 совсем не готова к релизу, и что вскоре DICE объявит о новом переносе, причём теперь уже аж до марта следующего года. Хотя данные слухи, вспоминая записи игрового процесса с закрытых тестов, и выглядят правдоподобно, но авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который стабильно снабжает сообщество сбывающейся информацией о новой Battlefield, назвал их полной чушью.

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По словам Хендерсона, все [источники], которые он знает, твердят о выходе Battlefield 2042 девятнадцатого ноября, и запоздалое открытое бета-тестирование никак на эту дату не повлияет. Впрочем, Хендерсон согласен с тем, что март 2022-го — наиболее логичный срок, если бы релиз Battlefield 2042 действительно решили вновь отложить.

Как считает Хендерсон, если что-то и не поспеет к релизу 19 ноября — это режим Hazard Zone. То есть, нечто глубоко вторичное (если не третичное).

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Напоминаем, что в Battlefield 2042 мы отправимся в сравнительно недалёкое будущее, в котором на Земле произошла череда экологических катастроф, уничтоживших десятки государств и образовавших страшнейший кризис беженцев в истории. За влияние в полуразрушенном мире борются Россия и США, за которые мы в роли так называемых Неприкаянных и будем играть в режиме мультиплеера. Одиночной кампании здесь нет, а повествование будет осуществляться иными способами.