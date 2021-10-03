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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
New World ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж Steam на этой неделе
Было бы странно, если бы не заняла.
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После того, как всю неделю игровые новостные издания только и делали, что ежедневно по несколько раз по разным поводам вспоминали про MMO-проект New World от игрового крыла Amazon, ожидать иного исхода, как возвышения новинки над всеми в недельном чарте продаж в Steam, не приходилось. Так оно и случилось: по статистике уходящей недели, самым успешным проектом оказалось именно детище Amazon Games. А чтобы лучше представлять себе масштаб успеха New World, отметим, что новинка зафиксировалась на местах с первого по третье, а также дополнительно на пятом — в издании Deluxe.

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Вместе с New World в десятку лидеров попали CSGO Operation Riptide, FIFA 22 и Battlefield 2042. В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • New World;
  • New World;
  • New World;
  • CS:GO — Operation Riptide;
  • New World Deluxe;
  • Melty Blood Type Lumina;
  • FIFA 22;
  • FIFA 22 Ultimate Edition;
  • Valve Index VR Kit;
  • Battlefield 2042.

Отметим, что несмотря на стартовые проблемы с перегруженностью серверов New World можно смело назвать первым и сразу громким успехом Amazon Studios. Даже сам Джефф Безос отметил достижение своих подопечных как успех, которому предшествовал тернистый путь неудач и поражений.

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Что же касается технической составляющей New World, то проблемы решаются. Трудно сказать, что это делается оперативно, но и столь большого ажиотажа разработчики, видимо, вспоминая свои предыдущие проекты, попросту не ожидали.

#steam #valve #new world #amazon games
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