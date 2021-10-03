В современных сетевых шутерах модно обеспечивать функцию кроссплея — когда пользователи разных платформ могут играть вместе. Обычно в играх при такой конфигурации происходит определение подключённых к системе устройств ввода, и если таковые совпадают, то игроки попадают в один матч даже если один играет на PC, а другой — на консоли. Но в Battlefield 2042 свободы в плане кроссплея будет поменьше, о чём на днях сообщили представители DICE.
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В частности, разработчики пояснили, что на старте продаж в Battlefield 2042 не будет поддержки клавиатур и мышек в консольных версиях игры. Студия ищет возможности реализации данной функции и исследует, как её внедрение повлияет на кроссплей и его баланс, и как только решение будет найдено, с нами им непременно поделятся.
По всей видимости, на старте кроссплей между PC и консолями в Battlefield 2042 будет доступен только в том случае, если PC-игрок «подцепит» консольный контроллер. Потому что запускать в один матч игроков с разными устройствами ввода нельзя в принципе: на контроллерах помощь в прицеливании, на «клавомыши» более точное и удобное для шутера управление. Радости от противостояния что тем, что другим игрокам, будет мало.
Релиз Battlefield 2042, напоминаем, назначен на 19 ноября.