Сказав, что в игровой индустрии и так уже невыносимо много игр во вселенной Warhammer 40,000, вы, безусловно, будете правы, однако у коллектива Complex Games при содействии Games Workshop на этот счёт иное мнение. Пару месяцев назад состоялся анонс нового проекта Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters, и вот, теперь разработчики с гордостью провели премьеру его игрового процесса.
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Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters представляет собой пошаговую тактику с элементами RPG, где на наши плечи взвалили ответственную миссию: возглавить элитный отряд космодесантников «Серые Рыцари», посвятивший себя искоренению порождений Хаоса. Провал задания недопустим, ведь он повлечёт за собой необратимые изменения в мире «Вахи».
Релиз Chaos Gate — Daemonhunters должен состояться в следующем году.