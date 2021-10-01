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Новости Software Михаил Андреев
Премьера игрового процесса Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters
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Сказав, что в игровой индустрии и так уже невыносимо много игр во вселенной Warhammer 40,000, вы, безусловно, будете правы, однако у коллектива Complex Games при содействии Games Workshop на этот счёт иное мнение. Пару месяцев назад состоялся анонс нового проекта Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters, и вот, теперь разработчики с гордостью провели премьеру его игрового процесса.

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Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters представляет собой пошаговую тактику с элементами RPG, где на наши плечи взвалили ответственную миссию: возглавить элитный отряд космодесантников «Серые Рыцари», посвятивший себя искоренению порождений Хаоса. Провал задания недопустим, ведь он повлечёт за собой необратимые изменения в мире «Вахи».

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Релиз Chaos Gate — Daemonhunters должен состояться в следующем году.

#warhammer 40000 chaos gate daemonhunters
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Красивый и очень пафосный кинематографический трейлер тактической RPG Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters
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