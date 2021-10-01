Не всем играм суждено добираться до релиза: сегодня издательство Paradox Interactive объявило о том, что приняло решение о сворачивании разработки сразу нескольких неанонсированных проектов.
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Что это были за проекты, неизвестно, но, судя по формулировке издательства, в экспериментальных для него жанрах. Paradox так и пишет: разработка данных игр отменена, чтобы сосредоточиться на более приоритетных проектах, в частности, стратегиях и управленческих симуляторах.
В настоящее время в стенах студий Paradox готовятся пятнадцать различных проектов. Часть из них в совершенно новых франшизах, часть — продолжения уже существующих серий. Трудно сказать, чем вызвано желание Paradox отказаться от экспериментов, но, скорее всего, причина исключительно экономическая — не все могут позволить себе эксперименты; дорого это.