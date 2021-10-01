С момента выхода Diablo II Resurrected прошла всего неделя, но не умеющие сидеть без дела рукастые энтузиасты уже придумывают для ремастера культовой классики первые модификации. Пока что они в высшей степени примитивны и малофункциональны, но первые шаги всегда именно такие.
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Так, на просторах известных моддерских порталов NexusMods и ModDB уже появились первые модификации для Diablo II Resurrected. В основном пользовательские работы пока нацелены на мелкие изменения вроде возможности гарантировать «дроп» предметов с противников и увеличивать количество противостоящих нам сил. Из крупных функциональных модификаций можно отметить Better SP, преобразующий игровой инвентарь, увеличивая его вместимость, а также повышая скорость регенерации маны.
Отметим, что хоть без стартовых «родовых травм» не обошлось, но в целом Diablo II Resurrected была тепло принята публикой, что после катастрофического релиза WarCraft II Reforged можно назвать большой победой Blizzard. Как бы нелепо это ни звучало.