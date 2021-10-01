Амбициозный проект New World от игрового подразделения Amazon стал самым успешным релизом в Steam в текущем году и пятым — за всё время существования сервиса вообще. Естественно, серверная инфраструктура New World начала испытывать чудовищные перегрузки, приводя к многочасовым «пробкам» на входе в игру. И, как оно часто бывает в таких случаях, разработчики не были готовы к такому ажиотажу, о чём откровенно написали в сегодняшней публикации в своём официальном Twitter.
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По словам разработчиков, только за первый день в New World зашли более миллиона пользователей, затем посещаемость проекта только возрастала. Авторы не скрывают: они были приятно удивлены такой востребованностью своего творения и увеличили по такому случаю количество игровых серверов вдвое. Теперь дело за вторым шагом — увеличением вместимости каждого из серверов. Девелоперы рассчитывают, что это поможет справиться с очередями или хотя бы сократить время ожидания своей очереди до приемлемых значений.
Пока что Amazon рекомендует игрокам пользоваться менее загруженными серверами и даже специально организовала временно бесплатную функцию переноса своего персонажа между серверами. Благодаря этой функции можно будет начать играть на сервере с меньшей «плотностью населения», а затем, когда ситуация стабилизируется, перенести героя на прежний сервер.