Нелинейность, прямо влияющая на всё.

Студия Techland выпустила новый эпизод из цикла Dying 2 Know, в котором затронула тему открытого мира и нелинейности прохождения грядущего зомби-боевика Dying Light 2. Само видео продолжается больше 20 минут, мы же со своей стороны упомянем в данной заметке наиболее интересные части данного выступления.

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Итак, о том, что в Dying Light 2 будет большой мир, на который можно влиять и постепенно возвращать его к жизни, нам известно ещё с момента анонса проекта. В свежем выпуске Dying 2 Know разработчики перечислили некоторые из вариантов взаимодействия пользователя с игровым миром и того, на что и в какой степени будут влиять принимаемые игроком решения.

Так, например, игрок сможет буквально восстанавливать целые части Города: возвращать туда электроснабжение и даже возводить целые новые постройки или функциональные блоки вроде трамплинов и защитных сооружений. В восстановленные части города будут возвращаться люди, которые будут травить различные байки, становиться квестодателями или же просто своеобразными «наполнителями» мира. Многое в Dying Light 2 будет зависеть от выбора конкретной фракции: милитаристская обустроит локацию согласно своим представлениям о выживании человечества, пацифистская — согласно своим.

Найдётся в Dying Light 2 и место истории и «лору». Больше узнать о прошлом Города можно будет из разговоров с неигровыми персонажами, из чтения различных книг и прослушивания аудиозаписей. Также сам Город хранит в себе историю: на каждом шагу здесь можно увидеть своеобразные памятники прошлой жизни: соборы, станции метро, уютные дворики и дороги, по которым когда-то шло движение автотранспорта.

Под занавес разработчики представили персонажа по имени Лаван, роль которой исполнила Розарио Доусон, известная по фильмам «Город грехов 2» и «Мандалорец». Героиня с очень тяжёлым прошлым, и от влияния нашего главного героя на неё многое будет зависеть: из Лаван можно «слепить» как защитницу людей, так и человека, которому уже нечего терять. А это, как известно, самый страшный тип людей.

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Релиз Dying Light 2 назначен на 4 февраля на всех актуальных платформах.