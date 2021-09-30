Об этом рапортуют аналитики.

Китайский проект Genshin Impact сразу стал феноменом в игровой индустрии: ролевой экшен с миловидными «анимешными» персонажами завоевал признание не только у себя на родине, но и за её пределами. Что и позволило ему заработать на одних только мобильных платформах уже более двух миллиардов долларов, о чём рапортовали аналитики из компании Sensor Tower.

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Более успешными в промежутке с 28 сентября 2020-го по 27 сентября 2021-го были только PUBG Mobile и Honor of Kings, заработавшие на «мобилках» $2,8 млрд и $2,9 млрд соответственно.

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Genshin Impact распространяется по условно-бесплатной модели и монетизируется за счёт микротранзакций. Что в условиях столь популярного в Азии мобильного гейминга, впрочем, абсолютно приемлемо.