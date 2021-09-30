Но зачем она нужна без десятков дополнений?

Если сегодня в Epic Games Store началась очередная бесплатная раздача игры, значит, завтра конец стандартной пятидневной рабочей недели. И та, и другая новости очень приятные, но в рамках данной заметки остановимся всё же на раздаче подарочной игры. На этой неделе, как и было обещано ранее, в EGS стартовала раздача глобальной стратегии Europa Universalis IV.

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Очень популярный в определённых кругах проект, в рамках которого игроки могут менять историю и вершить судьбу человечества.

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На следующей неделе нас ожидает раздача симулятора сборщика ПК, который так и называется — PC Building Simulator. Игра, которую мы заслужили, и которая для большинства геймеров в сегодняшних печальных реалиях с тотальным дефицитом полупроводников станет единственной возможностью посмотреть на компьютер своей мечты и виртуально принять участие в его сборке. Проект примечателен тем, что в нём можно собирать компьютеры из комплектующих реальных производителей и вендоров.