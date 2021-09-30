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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Monster Hunter Rise получила точную дату выхода на PC
Уже в январе.
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До сегодняшнего дня нам было известно только то, что «монструозный» боевик Monster Hunter Rise выйдет на PC в следующем году. Срок просто максимально неприлично растяжимый, и оперировать подобными промежутками времени крайне неудобно. Сегодня в рамках Tokyo Game Show 2021 компания Capcom разыскала в своих закромах совесть и уточнила, что релиз PC-версии Monster Hunter Rise назначен на 12 января следующего года.

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В Steam при желании уже можно оформить предварительный заказ по цене в 2 299 рублей. PC-версия порадует наличием более совершенной графики, ну и полную поддержку стандартного управления «клавомышью».

#capcom #monster hunter rise
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