До сегодняшнего дня нам было известно только то, что «монструозный» боевик Monster Hunter Rise выйдет на PC в следующем году. Срок просто максимально неприлично растяжимый, и оперировать подобными промежутками времени крайне неудобно. Сегодня в рамках Tokyo Game Show 2021 компания Capcom разыскала в своих закромах совесть и уточнила, что релиз PC-версии Monster Hunter Rise назначен на 12 января следующего года.
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В Steam при желании уже можно оформить предварительный заказ по цене в 2 299 рублей. PC-версия порадует наличием более совершенной графики, ну и полную поддержку стандартного управления «клавомышью».