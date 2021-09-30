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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Far Cry 6 уже потихоньку приступают к работе над новой игрой
Конвейер — есть конвейер, и ничего с этим не поделать.
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Ровно неделя осталась до выхода Far Cry 6, и вот, её флагманская студия-разработчик Ubisoft Toronto уже потихоньку приступает к производству следующего по очереди проекта. Как обычно, информацию об этом удалось раздобыть из открытой недавно вакансии нарративного директора (главного сценариста), который должен будет напрямую поспособствовать созданию живого игрового мира и сделать повествование проекта правдоподобным.

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Стоит отметить, что Ubisoft владеет столькими франшизами, что делать выводы из столь многозначительного описания вакансии пока попросту бессмысленно. Да и ничего конкретного в вакансии не указывается: весьма стандартное описание, подходящее любой современной игре.

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Что же касается Far Cry 6, то новинка выйдет 7 октября на всех актуальных платформах. Игра расскажет о сложности организации современной революции в отдельно взятом возглавляемым диктатором государстве, и о том, что «добро» и «зло» — это лишь точки зрения, которые разные стороны «выкручивают» в свою пользу. По традиции серии, главным персонажем в Far Cry 6 является злодей: в данном случае это Антон Кастильо, глава вымышленного карибского государства Яра, грезящий приведением своего народа к величию.

#ubisoft #far cry 6 #ubisoft toronto
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