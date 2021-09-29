Авторы также опубликовали дорожную карту обновлений.

Разработчики из 1C Entertainment совместно с издательством Prime Matter объявили о выпуске второго патча для ролевой игры King’s Bounty II. Одновременно с этим команда поддержки посчитала нужным опубликовать дорожную карту предстоящих обновлений.

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При работе над вторым патчем разработчики сконцентрировались над повышением производительности игры, исправлении самых серьёзных ошибок и некоторых правках в игровом процессе. Так, авторы внесли нужные правки в баланс, улучшили интерфейс и доработали графические эффекты. Было улучшено отображение персонажей во время диалогов, подправлены анимации, изменены стандартные значения FOV и чувствительности мыши по умолчанию.

На PC пропатченая версия King’s Bounty II будет выдавать пользователю подсказки при наведении курсора на некоторые объекты у вербовщика, игра отныне позволяет приобрести нужных юнитов двойным нажатием левой клавиши мыши. С полным списком изменений рекомендуется ознакомиться на официальной страничке проекта в Steam.

Патч появился на PC и Xbox One, в случае с PlayStation 4 и Switch нужно немножко подождать. Если верить данным из опубликованной дорожной карты, то следующий «хотфикс» для игры выйдет в следующем месяце. В ноябре же должен случиться выход большого накопительного патча — второго по счёту.

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Напомним, King’s Bounty II поступила в продажу 24 августа на PC и консолях. Проект был прохладно встречен как профильными изданиями, так и простыми игроками. На агрегаторе рецензий Metacritic у PC-версии King’s Bounty II есть только 65% рейтинга на основании 39 обзоров. В Steam данная ролевая игра насобирала 60% положительных отзывов (всего 2764 на момент написания материала).