Маринадик.

Пользователи консолей так долго ждали выхода тактического боевика Insurgency Sandstorm на своих платформах, что, казалось, этого уже никогда не случится. Но, как гласит народная мудрость, кто ждёт, тот рано или поздно дождётся — вот и Insurgency Sandstorm спустя три года пребывания на PC наконец-то доберётся до PlayStation и Xbox. Сие знаменательное событие произойдёт сегодня уже в ближайшие часы, ну а пока что нам предлагают посмотреть соответствующий тематический видеоролик.

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Напоминаем, что Insurgency Sandstorm является идейным продолжением Insurgency образца 2014 года выпуска, которая, в свою очередь, является развитием фанатской модификации Insurgency Modern Infantry Combat (2007) на движке Source.

В Insurgency Sandstorm нам необходимо вдумчиво подходить к перестрелкам и внимательно следить за происходящим, ведь пули здесь действительно смертельны, а никаких миникарт и подсказок нет. Отсутствуют даже перекрестие прицела и счётчик патронов — всё в угоду реалистичности.

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За время пребывания в Steam проект получил 86-процентный общий пользовательский рейтинг, что, в общем-то, говорит само за себя.