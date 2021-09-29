Компания Ubisoft опубликовала кинематографический трейлер грядущего экшена Far Cry 6, в котором практически всё внимание уделяется петуху Чичаррону, оказавшемуся «не в то время и не в том месте». Вышло задорно, весело и необычно — видимо, такую цель и ставили перед собой авторы материала.
реклама
В начале ролика птицу ловят и оправляют для участия в петушиных боях. Наш боец не стал выяснять отношения со случайным оппонентом и пустился в бега, после чего начинается самое интересное. За Чичарроном идёт охота, его пытаются настичь полицейские, щедро паля из пистолетов вслед. Одна из пуль попадает в баллон с газом, повстанцы посчитали это отправной точкой для вооружённого противостояния с диктатором. В конце видеоролика нам показывают вооружённую и возмущённую толпу, стоящую напротив резиденции президента Антона Кастильо. Петух Чичаррон тоже тут, на стороне протестующих.
Far Cry 6 должна выйти 7 октября, переносов быть не должно. Проект появится на PC, Xbox, Playstation и Stadia.