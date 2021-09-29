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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Выход атмосферного хоррора Scorn перенесли с осени на будущий год
Это стало традицией.
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Атмосферный хоррор Scorn не выйдет в раннее установленные сроки (осень текущего года) — разработчики проекта решили перенести релиз на будущий год.

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За разработку Scorn отвечает студия Ebb Software, в центре сюжета — мужчина, который оказывается в неизвестном месте и отчаянно пытается выжить. Речь в данной ситуации идёт об экшене от первого лица, в котором присутствуют головоломки и прочий медитативный геймплей.

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Если вас Scorn заинтересовал только сейчас, то можно посмотреть подготовленное ещё в прошлом году геймплейное видео, заснятое на консоли Xbox Series X. Релиз проекта должен состояться на PC и Xbox Series X. За подробностями и скриншотами следует обращаться к официальной страничке Scorn в магазине Steam.

#ebb software #scorn
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