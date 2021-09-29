Для высоких настроек.

Ещё когда игроки участвовали в открытом бета-тестировании Back 4 Blood, был сделан закономерный вывод о том, что в плане графического исполнения новинка звёзд с неба не хватает и уже выглядит устаревшей. Есть в этом, однако, и большое преимущество: системные требования оказались максимально щадящими: настолько, что, по подсчётам разработчиков, для комфортного воспроизведения Back 4 Blood на высоких настройках в наиболее актуальном режиме хватит и средненькой «машинки» 5—6-летней давности.

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Перейдём сразу к делу. Минимальные системные требования:

процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570;

40 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные системные требования:

процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 7 1800X;

12 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 590;

40 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

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Релиз Back 4 Blood состоится 12 октября на всех актуальных платформах. Новинка является духовной и идейной наследницей Left 4 Dead, чего разработчики, в принципе, и не скрывают.