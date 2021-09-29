Разработчики опубликовали дорожную карту.

Разработчики из студии The Farm 51 опубликовали дорожную карту обновлений для «выживательного» экшена Chernobylite. Как оказалось, проект получит минимум шесть дополнений, в каждом из которых будет как платный, так и бесплатный контент.

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Из бесплатных обновок владельцы игры точно получат три карты, несколько сюжетных миссий, наборы оружия, парочку режимов и кое-что по мелочи. В самое ближайшее время для Chernobylite выйдет обновление, посвящённое Хэллоуину, следующее DLC появится ближе к концу года.

Остальные дополнения должны появляться только в течение следующего года, с периодичностью раз в квартал.

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Напомним, Chernobylite представляет собой симулятор выживания с элементами хоррора, действие игры происходит в знаменитой Зоне Отчуждения. Главный герой потерял невесту Татьяну, именно поэтому он отправляется на её в столь неблагополучное место. Полная версия Chernobylite вышла в Steam 28 июля, у проекта имеется 81% рейтинга на основании более 5300 отзывов.