Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Выживательный» хоррор Chernobylite получит минимум шесть дополнений
Разработчики опубликовали дорожную карту.
анонсы и реклама
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060

Разработчики из студии The Farm 51 опубликовали дорожную карту обновлений для «выживательного» экшена Chernobylite. Как оказалось, проект получит минимум шесть дополнений, в каждом из которых будет как платный, так и бесплатный контент.

реклама

Из бесплатных обновок владельцы игры точно получат три карты, несколько сюжетных миссий, наборы оружия, парочку режимов и кое-что по мелочи. В самое ближайшее время для Chernobylite выйдет обновление, посвящённое Хэллоуину, следующее DLC появится ближе к концу года.

Остальные дополнения должны появляться только в течение следующего года, с периодичностью раз в квартал.

анонсы и реклама
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Напомним, Chernobylite представляет собой симулятор выживания с элементами хоррора, действие игры происходит в знаменитой Зоне Отчуждения. Главный герой потерял невесту Татьяну, именно поэтому он отправляется на её в столь неблагополучное место. Полная версия Chernobylite вышла в Steam 28 июля, у проекта имеется 81% рейтинга на основании более 5300 отзывов.

#the farm 51 #chernobylite
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Трейлер к выходу консольных версий Chernobylite
В свежем геймплейном видео по Chernobylite показали больницу в Припяти
Кафе «Припять» — тема для нового трейлера Chernobylite
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
133
5 причин, по которым я пропущу Windows 11 и еще несколько лет буду пользоваться Windows 10
112
Топ-7 б/у видеокарт 2021. Выбираем графический ускоритель на вторичном рынке
59
Битва процессоров: Core i3-10325 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7
Проект компактного SFFPC на платформе DeskMini X300 в корпусе блока питания be quiet!
14
Запрет на майнинг криптовалют в Китае скорее всего не поможет вам купить новую видеокарту
21
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть первая
6
По каким причинам я никогда не куплю ультразвуковую стиральную машину и отпугиватель грызунов
17
Windows 10 Pro с бесплатным обновлением до Windows 11 за $8.41 – скидки на ПО до 90% в KeysOff
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
34

Сейчас обсуждают

stockclock
00:49
Я посмотрел стримы, игра полная шляпа, готов поспорить что она сольёт и рейтинг и 90% игроков в ближайшие год-два.
«Онлайн» New World превысил 640 тысяч игроков — это пятый по масштабу релиз в истории Steam
Виталий Shokerxxx
00:47
такси рулит. 21 век.
Австралийские специалисты модифицировали Tesla Model 3 в гибрид с 95-м бензином
Виталий Shokerxxx
00:43
во время пандемии можно. даже есть спецом отряды эвтаназии. только цыц.
Pfizer тестирует профилактическую вакцину от COVID-19
ProGaMeEXT
00:41
Очень хорошая новость кстати . Видеокарты в список попадут не сразу , но уверен что китайские "мудрецы" и их начнут ассоциировать с оборудованием для майнинга . Так что в течение недели будет массовый...
Китайская компания Alibaba запретила продажу любых товаров, связанных с майнингом
Виталий Shokerxxx
00:39
как обычно 2 стандарты и лицемерие. наверняка все вакцины проколоты со школы еще+ своим дитяткам тоже кололи.
Pfizer тестирует профилактическую вакцину от COVID-19
Анатолий Павлюшин
00:38
Уже давно не помогает:(
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
Анатолий Павлюшин
00:37
Да не вытащить одному бой, против 15 противников. Ну никак. Если к днарям закинуло, никакой скилл не поможет. Тем более, начинаются рикошеты от картонных ЛТ...
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
stockclock
00:37
Майнеры обосрались как обычно
Майнинг Chia Coin невыгоден – возврат вложений требует более 4 лет, а криптовалюта дешевеет
Алексей Ассапов
00:36
Мне не нужно напоминать. Что кое кто имеет просто огромные фирмы в сибире...
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Николай Тищенко
00:36
👍
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем