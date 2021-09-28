Неплохой такой симулятор, надо сказать.

Разработчики из польской студии Creepy Jar рассказали, что их симулятор выживания в джунглях Амазонки Green Hell разошёлся совокупным тиражом свыше 2,5 миллиона копий. В данной ситуации учитываются продажи на PC, Xbox One и PlayStation 4. Авторы рассчитывают, что указанная цифра будет расти и в будущем, ведь больше 1 миллиона пользователей Steam добавили Green Hell к себе в список желаемого.

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Изначально Green Hell появилась в продаже в августе 2018 года в раннем доступе Steam. 5 сентября 2019 года состоялся релиз полной версии на PC. В прошлом году Green Hell появилась на консоли Switch, а буквально несколько месяцев назад — на Xbox One и PlayStation 4. В цифровом магазине Steam у Green Hell есть 87% рейтинга на основании более 28 тысяч отзывов. К слову, до 20:00 сегодняшнего дня (по московскому времени) «выживастик» можно купить со скидкой 30%.

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Green Hell — это симулятор выживания в открытом мире, всё действо происходит в неизведанном уголке джунглей Амазонки. Игрок оказывается в неуютном месте без еды и снаряжения, его главная задача — выжить и выбраться к людям. Но со временем одиночество начинает всё сильнее давить не только на тело героя, но и на его психику. Поэтому, как говорят разработчики, «битва за жизнь оборачивается войной на истощение».