Красивое.

Киберпанковый паркур-экшен Ghostrunner должен сегодня выйти на PlayStation 5 и Xbox Series, по случаю запуска у нас есть новое видео. Разработчики подготовили для владельцев игры на PlayStation 4 и Xbox One возможность бесплатного апгрейда, что хорошо. Некстген-версия Ghostrunner будет содержать в себе все выпущенные ранее дополнения, она также поддерживает разрешение 4K при 60 fps, HDR, трассировку лучей и особенности контроллера на PS5.

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В этом году Ghostrunner должен ещё получить два дополнения, а разработчики уже работают над второй частью, которая должна выйти на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Ghostrunner — это экшен, в котором главный герой, вооружившись катаной, бегает по стенам, крошит врагов и показывает акробатические номера в режиме от первого лица. Здесь примечателен тот факт, что главный герой, как и его недруи, может сгинуть практически от одного удара острым предметом; поэтому всегда нужно быть осторожным. Выстроить идеальный маршрут и пробежать всю локацию «без сучка и задоринки» — ключевая механика в Ghostrunner.

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Проект имеет 91% рейтинга в Steam на основании более 24 тысяч отзывов.