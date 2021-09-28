Разработчики Marvel’s Avengers при содействии Microsoft сообщили радостную (в первую очередь, для себя) весть: их супергеройский боевик уже на этой неделе, 30 сентября, пополнит каталог подписного сервиса Xbox Game Pass. Важное уточнение: для игры по подписке будет доступна полная версия Marvel’s Avengers со всеми пострелизными супергероями и миссиями.
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Напомним, что Marvel’s Avengers вышла в сентябре прошлого года на PC и «пастгене», а весной года текущего добралась до консолей текущего поколения. Проект получил в основном разгромные отзывы, поэтому выход в подписном сервисе, где многие смогут приобщиться к нему «постольку поскольку», — правильное решение.
В прошлом месяце Marvel’s Avengers получила крупное дополнение с Чёрной пантерой, а в начале сентября была очищена от системы DRM-защиты Denuvo.