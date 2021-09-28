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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Авторы гоночной аркады Hot Wheels Unleashed напомнили о скором релизе с помощью зрелищного трейлера
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Гоночная аркада Hot Wheels Unleashed поступит в продажу 30 сентября, разработчики проекта выпустили по такому случаю специальный трейлер. Первые оценки от критиков уже появились, на момент написания данного материала у PC-версии имеется 78% рейтинга критиков на агрегаторе Metacritic.

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Hot Wheels Unleashed — гоночная аркада, где игрушечные машинки ездят по невероятно сложным трассам, искрят спецэффектами и творят полный беспредел. В таких проектах самыми важными составляющими являются кастомизация, чувство скорости и приятная картинка. Кажется, всё это в Hot Wheels Unleashed есть.

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Игра выйдет на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

#hot wheels unleashed #milstone
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Представлен геймплейный трейлер Hot Wheels Unleashed — гоночной аркады с игрушечными машинками и безумным дизайном трасс
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