Для фанатов жанра.

Гоночная аркада Hot Wheels Unleashed поступит в продажу 30 сентября, разработчики проекта выпустили по такому случаю специальный трейлер. Первые оценки от критиков уже появились, на момент написания данного материала у PC-версии имеется 78% рейтинга критиков на агрегаторе Metacritic.

реклама

Hot Wheels Unleashed — гоночная аркада, где игрушечные машинки ездят по невероятно сложным трассам, искрят спецэффектами и творят полный беспредел. В таких проектах самыми важными составляющими являются кастомизация, чувство скорости и приятная картинка. Кажется, всё это в Hot Wheels Unleashed есть.

анонсы и реклама -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Игра выйдет на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.