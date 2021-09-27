Игры всякие нужны, игры всякие важны. В очередной раз доказать это смог питерский коллектив Niceplay Games, выпустивший на прошлой неделе в раннем доступе Steam свой «залипательный» проект Potion Craft: Alchemist Simulator. Как нетрудно догадаться из названия, в игре нам необходимо заниматься алхимией и готовить различные микстурки и зелья с уникальными свойствами.
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И вот, по прошествии нескольких дней разработчики совместно с инди-издательством tinyBuild сообщили о преодолении Potion Craft: Alchemist Simulator отметки в сто тысяч проданных копий за первые три дня.
Данный результат был вполне ожидаемым: Potion Craft: Alchemist Simulator не просто стремительно «влетела» в Steam, но и смогла зафиксироваться на девятой позиции в недельном чарте самых успешных проектов. Долгим будет этот успех или же всю максимальную аудиторию проект уже собрал, узнаем в ближайшие недели и месяцы.