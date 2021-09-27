Релиз уже завтра.

Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Пользователи PC уже давно прошли Chernobylite вдоль и поперёк, а до владельцев консолей игра доберётся только завтра. Что ж, лучше поздно, чем никогда, а чтобы напомнить о совсем скором релизе, разработчики совместно с изданием IGN опубликовали сопутствующий видеоролик.

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Напоминаем, что действие Chernobylite разворачивается в чернобыльской Зоне отчуждения, куда наш главный герой возвращается, чтобы разыскать хоть какую-то информацию о его пропавшей после катастрофы невесте Татьяне.

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Первоначально Chernobylite распространялась по программе раннего доступа, а до статуса полноценного релиза добралась только в конце июля этого года. Проект получил очень высокие пользовательские оценки, поэтому можно не сомневаться в том, что завтра пользователи консолей получат возможность пройти достойнейший проект.