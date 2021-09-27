На днях состоялся релиз режиссёрской версии Death Stranding, ставшей эксклюзивом для консоли PlayStation 5. Геймдизайнером проекта, как мы все хорошо знаем, является небезызвестный Хидео Кодзима. Пять лет назад его команда выпустила тизер-хоррор P.T., получивший культовый статус среди фанатов жанра. Кодзима тоже помнит о своём удавшемся эксперименте и, видимо, поэтому решил добавить в режиссёрскую версию Death Stranding соответствующую отсылку.
реклама
На YouTube уже есть минутный ролик с нужным фрагментов из игры. Сэму Портеру Бриджесу снится кошмар, в котором в его душевой застывшая фигура начинает биться в конвульсиях, копируя движения Твари. Потом фигура замирает и нападает на Сэма. Герой просыпается. Вот такой получилась отсылка.
Death Stranding Director’s Cut поступила в продажу 24 сентября на PlayStation 5. За стандартную версию игры у вас попросят 3599 рублей, за расширенное издание — 4299 рублей. Улучшение с версии для PlayStation 4 стоит 700 рублей. На агрегаторе рецензий Metacritic у проекта имеется 86% рейтинга от профильных изданий (всего 49 рецензий).