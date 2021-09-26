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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Система Easy Anti-Cheat теперь доступна на Mac, Linux и Steam Deck
Epic Games позаботилась.
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Epic Games обновила SDK Epic Inline Services, который был представлен ранее в этом году как бесплатный инструмент для разработчиков под Windows. Набор утилит, включающий в себя античит-систему Easy Anti-Cheat (EAC), отныне доступен на Linux и Mac.

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Причём, поддержка Linux заявлена расширенная, включая Wine и Proton. Это означает, что EAC будет доступен и на Steam Deck — новой портативной консоли от Valve. В последней версии SDK разработчики игр могут активировать поддержку античита для Linux через Wine или Proton с помощью всего лишь нескольких щелчков мыши на портале разработчиков Epic Online Services.

Easy Anti-Cheat доступен бесплатно через Epic Online Services на всех заявленных платформах. Античит-система востребована во всех крупных сетевых проектах, среди которых есть Gears 5, Dead by Daylight, Apex Legends, Hunt: Showdown и другие.

#epic games #easy anti-cheat
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