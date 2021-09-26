Компания Sega объявила о выходе самого полного издания Warhammer 40,000: Space Marine, которое получило приставку Anniversary Edition в названии. Если у вас есть во владении оригинальная версия игры, то обновление до версии, выпущенной в честь 10-летия, случится сразу и совершенно бесплатно. Также при покупке Warhammer 40,000: Space Marine — Anniversary Edition до 30 сентября можно рассчитывать на скидку в размере 66%.
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Юбилейное издание проекта содержит в себе массу приятных бонусов, вот список:
- полный саундтрек к игре;
- классические и новые обои;
- оригинальное руководство (в формате pdf);
- официальное руководство по стратегии (в формате pdf);
- рингтон;
- коллекционный артбук (в формате pdf);
- коллекционные карты (в формате pdf);
- оригинальный трейлер.
В юбилейное издание входит оригинальная версия игры Space Marine и все выпущенные для неё дополнения:
- Chaos Unleashed Map Pack;
- Dreadnought Assault DLC;
- Iron Hand Veteran Chapter Pack DLC;
- Death Guard Champion Chapter Pack DLC;
- Golden Relic Bolter;
- Golden Relic Chainsword;
- Power Sword;
- Blood Angels Veteran Armour Set;
- Salamanders Veteran Armour Set;
- Alpha Legion Champion Armour Set;
- Legion of the Damned Armour Set;
- Emperor's Elite Pack;
- Traitor Legions Pack.
Напомним, в Warhammer 40,000 Space Marine игроку отводится роль капитана Титуса, космодесантника ордена Ультрамаринов, закаленного в «огне бесчисленных сражений». Орки ворвались в имперский мир-кузницу — одну из фабрик размером с планету, где делаются машины для непрекращающейся борьбы человечества за выживание.
Имперский флот, высланный для освобождения, еще в пути, а перед Ультрамаринами стоит задача удерживать ключевые точки до того, как прибудет подкрепление. Игроку важно регулярно пополнять арсенал новым оружием, проводить улучшения, модернизировать броню и навыки при помощи доступной системы игрового прогресса.
В магазине Steam у Warhammer 40,000 Space Marine есть аж 95% рейтинга на основании более 7900 отзывов.