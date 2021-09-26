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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Warhammer 40,000: Space Marine получил юбилейное издание с бонусами и всеми DLC
До 30 сентября проект можно купить с хорошей скидкой.
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Компания Sega объявила о выходе самого полного издания Warhammer 40,000: Space Marine, которое получило приставку Anniversary Edition в названии. Если у вас есть во владении оригинальная версия игры, то обновление до версии, выпущенной в честь 10-летия, случится сразу и совершенно бесплатно. Также при покупке Warhammer 40,000: Space Marine — Anniversary Edition до 30 сентября можно рассчитывать на скидку в размере 66%.

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Юбилейное издание проекта содержит в себе массу приятных бонусов, вот список:

  • полный саундтрек к игре;
  • классические и новые обои;
  • оригинальное руководство (в формате pdf);
  • официальное руководство по стратегии (в формате pdf);
  • рингтон;
  • коллекционный артбук (в формате pdf);
  • коллекционные карты (в формате pdf);
  • оригинальный трейлер.

В юбилейное издание входит оригинальная версия игры Space Marine и все выпущенные для неё дополнения:

  • Chaos Unleashed Map Pack;
  • Dreadnought Assault DLC;
  • Iron Hand Veteran Chapter Pack DLC;
  • Death Guard Champion Chapter Pack DLC;
  • Golden Relic Bolter;
  • Golden Relic Chainsword;
  • Power Sword;
  • Blood Angels Veteran Armour Set;
  • Salamanders Veteran Armour Set;
  • Alpha Legion Champion Armour Set;
  • Legion of the Damned Armour Set;
  • Emperor's Elite Pack;
  • Traitor Legions Pack.

Напомним, в Warhammer 40,000 Space Marine игроку отводится роль капитана Титуса, космодесантника ордена Ультрамаринов, закаленного в «огне бесчисленных сражений». Орки ворвались в имперский мир-кузницу — одну из фабрик размером с планету, где делаются машины для непрекращающейся борьбы человечества за выживание.

Имперский флот, высланный для освобождения, еще в пути, а перед Ультрамаринами стоит задача удерживать ключевые точки до того, как прибудет подкрепление. Игроку важно регулярно пополнять арсенал новым оружием, проводить улучшения, модернизировать броню и навыки при помощи доступной системы игрового прогресса.

В магазине Steam у Warhammer 40,000 Space Marine есть аж 95% рейтинга на основании более 7900 отзывов.

#sega #relic entertainment #warhammer 40000 space marine
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