Релиз случился неожиданно для Blizzard, поэтому и ошибки.

На релизе Diablo II Resurrected игроки ожидаемо столкнулись с ошибками и багами, встреч с которыми можно было бы избежать, будь у разработчиков больше стимула проверять своё творение перед запуском в продажу. Но что сделано, то сделано: помимо незначительных проблем со стабильностью серверов многие игроки жалуются на куда более неприятные недоработки.

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Так, например, пользователи сообщают, что при перезаходе в игру у их персонажей сбрасывался достигнутый прогресс, а в отдельных случаях герой и вовсе пропадал, что называется, «с концами». Blizzard известно об этих ошибках, и компания обещает в ближайшее время исправить данные критические баги. На персональных компьютерах обновление должно выйти уже в ближайшие часы, на консолях — в течение нескольких дней.

Пока что же Blizzard рекомендует не дублировать имена «оффлайн»- и «онлайн»-персонажей: согласно проведённому компанией расследованию, это одна из главных причин вышеуказанного сброса прогресса.