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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard исправит баг с откатом прогресса и утратой персонажей в Diablo II Resurrected
Релиз случился неожиданно для Blizzard, поэтому и ошибки.
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На релизе Diablo II Resurrected игроки ожидаемо столкнулись с ошибками и багами, встреч с которыми можно было бы избежать, будь у разработчиков больше стимула проверять своё творение перед запуском в продажу. Но что сделано, то сделано: помимо незначительных проблем со стабильностью серверов многие игроки жалуются на куда более неприятные недоработки.

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Так, например, пользователи сообщают, что при перезаходе в игру у их персонажей сбрасывался достигнутый прогресс, а в отдельных случаях герой и вовсе пропадал, что называется, «с концами». Blizzard известно об этих ошибках, и компания обещает в ближайшее время исправить данные критические баги. На персональных компьютерах обновление должно выйти уже в ближайшие часы, на консолях — в течение нескольких дней.

Пока что же Blizzard рекомендует не дублировать имена «оффлайн»- и «онлайн»-персонажей: согласно проведённому компанией расследованию, это одна из главных причин вышеуказанного сброса прогресса.

#blizzard #diablo ii resurrected
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Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
13:06
А при чём тут фоновые процессы? Их и так винда не вешает на самый активный и загруженный тред. Возможно, это тебе переброска задач по ядрам картину всю сбивает. Убери её (способов несколько) и увидишь...
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LoL
13:00
Драйвера те же)
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Шотахупипу
12:59
дефки - это твоя левая рука, мамки - правая )
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Зю
12:57
У 3500Х в 2 раза больше кэша, чем у 3500. 3300 не бывает. 3300Х работает с памятью лучше, потому что 4 ядра не разделены попарно подложкой, как 3100. На картинке упор в видеокарту.
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SpeedT
12:55
Ну хоть все начнут отходить от этих субъективных нанометров, где каждое производство числовыми значениями обозначает свое видение толщины. Теперь будут сравнивать по прямым параметрам: мощность, нагре...
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Aztartez
12:55
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SATelit
12:55
Твоих тебя? Незнаю. Извини, я больше по деФкам и по мамкам))))
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Шотахупипу
12:53
"выросла на 19 см" Как измерял, от яиц или от корня? Сколько одноклассников за конец тянули? ))
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Зю
12:53
Опять все намёки на мультикор замазали, чтобы никто не заметил, что остальные ядра были отключены. А единственное разогнали в хлам под водянкой для теста))
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corsi
12:53
Прям бог математики. ) Он 16-ти ядерный и половина из них - слабые. Но интересно посмотреть тесты, насколько маленькие ядра участвуют в работе при тяжелых нагрузках и что вообще дают.
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