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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Fall Guys удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса
Повод действительно достойный. Ну, по меркам Книги, по крайней мере.
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В прошлом году пародийная королевская битва Fall Guys наделала немало шума и на протяжении полутора месяцев возвышалась над всеми другими проектами в чартах продаж Steam. Как оно часто бывает с подобными проектами, на сегодняшний день от былой популярности Fall Guys не осталось и следа, однако прошлогодние заслуги игры всё же были отмечены составителями Книги рекордов Гиннесса.

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Как сообщили сами авторы Fall Guys, их творение стало самой загружаемой игрой в истории сервиса PlayStation Plus. Формально данный факт не является секретом ещё с августа прошлого года, но до Книги рекордов Гиннесса ему удалось добраться только вчера.

Напомним, что в Fall Guys шестидесяти игрокам необходимо преодолевать полосу различных непростых препятствий: тот, кто сумеет первым добраться до финиша, и становится победителем в этом «выживании».

#fall guys #fall guys ultimate knockout
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