Это было ожидаемо.

Деструктивное влияние интернета приводит к трагедиям, подобной пермской, когда студент устроил стрельбу в своём вузе, — так считает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, у которого журналисты издания ТАСС взяли интервью.

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По мнению Александра Бастрыкина, основные причины подобных случаев связаны с тем, что подростки не получают достаточного уровня воспитания, культуры. Глава СК считает, что Интернет, социальные сети и даже телевидение стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам друзей и безнравственность. «Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги», — заявил Бастрыкин.

«Деструктивная информация, получаемая подростками в Cети, ведет к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях», — добавил глава СК РФ.

Бастрыкин считает, что подростки ориентируются на героев компьютерных игр, «которые решают проблемы «просто» — ликвидируя оппонента». Но здесь также не стоит забывать о «негативном контенте» из Интернета. «В погоне за прибылью и славой блогеры создают видеоматериалы издевательств над людьми, совершают сомнительные поступки, зачастую противоправные. Их посты просматривают миллионы подростков, которые могут последовать дурному примеру», — заключил председатель СК.