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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Amazon рассказала, когда точно откроется доступ к амбициозной MMO-игре New World
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До запуска New World — потенциально единственного успешного проекта игрового подразделения Amazon — остаются считанные дни. По мере приближения к заветному часу активность разработчиков растёт уже даже не в арифметической, а в геометрической прогрессии: сегодня, например, авторы опубликовали целый крупный материал, посвящённый готовящемуся релизу и различным бонусам для игроков.

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Итак, запуск европейских серверов New World назначен на 28 сентября в 9:00 по московскому времени. Учитывая, что это будет вторник, реально приступить к игре в указанный час в европейской части России смогут только те, кому по тем или иным причинам не нужно выходить из дома.

К старту игры Amazon вместе со своим подопечным сервисом Twitch подготовили особую кампанию: просматривая прямые трансляции избранных стримеров, вы будете получать специальные «дропсы» — порции контента для New World — при условии синхронизации игровой учётной записи с аккаунтом Twitch.

Сама Amazon считает, что New World ждёт большой успех, а сама игра станет наглядной демонстрацией того, на что действительно способно игровое крыло гиганта.

#new world
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