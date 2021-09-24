Совсем скоро и совсем рано. Все в это время будут на работе.

До запуска New World — потенциально единственного успешного проекта игрового подразделения Amazon — остаются считанные дни. По мере приближения к заветному часу активность разработчиков растёт уже даже не в арифметической, а в геометрической прогрессии: сегодня, например, авторы опубликовали целый крупный материал, посвящённый готовящемуся релизу и различным бонусам для игроков.

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Итак, запуск европейских серверов New World назначен на 28 сентября в 9:00 по московскому времени. Учитывая, что это будет вторник, реально приступить к игре в указанный час в европейской части России смогут только те, кому по тем или иным причинам не нужно выходить из дома.

К старту игры Amazon вместе со своим подопечным сервисом Twitch подготовили особую кампанию: просматривая прямые трансляции избранных стримеров, вы будете получать специальные «дропсы» — порции контента для New World — при условии синхронизации игровой учётной записи с аккаунтом Twitch.

Сама Amazon считает, что New World ждёт большой успех, а сама игра станет наглядной демонстрацией того, на что действительно способно игровое крыло гиганта.