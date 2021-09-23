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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Руководство Amazon Games считает, что New World ждёт большой успех
А игра в целом покажет, на что способно игровое крыло Amazon.
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До сих пор все попытки игрового подразделения Amazon заняться производством видеоигр оборачивались большими неудачами. Приятным исключением из печального правила норовит стать амбициозный MMO-проект New World, в который вложено немыслимое количество ресурсов и денег, и вот, руководство Amazon считает, что всё это было вложено не зря, и что New World определённо ждёт успех.

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Как отметил в беседе с изданием GamesIndustry вице-президент Amazon Games Кристоф Хартман, New World вынашивали практически как дитя: все переносы релиза были вызваны желанием сделать всё правильно и довести проект до необходимого уровня качества. Безусловно, у компании возникало желание выпустить игру побыстрее, но, как справедливо отметил Хартман, игровая индустрия не терпит спешки, и порой лучше потерпеть несколько месяцев, чем потом разгребать ворох проблем и терпеть репутационные издержки.

К настоящему моменту New World готова к релизу 28 сентября. Хртман убеждён, что новинка станет наглядной демонстрацией того, на что действительно способна Amazon Games.

#new world #amazon games
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