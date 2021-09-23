А игра в целом покажет, на что способно игровое крыло Amazon.

До сих пор все попытки игрового подразделения Amazon заняться производством видеоигр оборачивались большими неудачами. Приятным исключением из печального правила норовит стать амбициозный MMO-проект New World, в который вложено немыслимое количество ресурсов и денег, и вот, руководство Amazon считает, что всё это было вложено не зря, и что New World определённо ждёт успех.

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Как отметил в беседе с изданием GamesIndustry вице-президент Amazon Games Кристоф Хартман, New World вынашивали практически как дитя: все переносы релиза были вызваны желанием сделать всё правильно и довести проект до необходимого уровня качества. Безусловно, у компании возникало желание выпустить игру побыстрее, но, как справедливо отметил Хартман, игровая индустрия не терпит спешки, и порой лучше потерпеть несколько месяцев, чем потом разгребать ворох проблем и терпеть репутационные издержки.

К настоящему моменту New World готова к релизу 28 сентября. Хртман убеждён, что новинка станет наглядной демонстрацией того, на что действительно способна Amazon Games.