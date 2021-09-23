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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Популярный мессенджер Discord получит интеграцию с сервисом YouTube
Тестирование новой функции началось.
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Популярный мессенджер Discord в скором времени получит интеграцию с сервисом YouTube — информация об этом появилась спустя несколько недель после того, как видеосервис заставил убрать из программы музыкальных ботов Groovy и Rythm. Тестирование новой функции, которая получила название Watch Together, уже началось, но только на ограниченном числе серверов. С помощью данной программной надстройки пользователи Discord получат возможность запускать видео с YouTube в голосовом канале прямо в приложении.

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Команда поддержки Discord планирует реализовать в будущем возможность создавать плейлисты с видеороликами и делиться ими с друзьями. Напомним, тот же музыкальный бот Groovy был установлен на 20 миллионах серверов Discord, поэтому предъявленное требование со стороны YouTube кажется здесь уместным.

Но нужно понимать, что в Watch Together обязательно будет реклама из видеосервиса — в противном случае и реализацией этой функции в YouTube остались бы недовольными.

#youtube #discord
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