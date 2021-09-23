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Авторы Halo Infinite показали новый геймплей сетевого режима проекта

Собственно, это то, что и будет «тянуть» игру за уши.
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Релиз Halo Infinite состоится лишь в конце года, но разработчики из 343 Industries, вопреки самим же себе год назад, не жадничают и регулярно оповещают фанатов франшизы о статусе разработки новинки, а также публикуют всё новые и новые записи её игрового процесса. В частности, сетевого режима, который здесь закономерно будет на ведущей роли.

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Сегодня нашему вниманию показали режим Big Team Battle, представляющий собой местную вариацию на тему классического режима «Захват флага». Полем боя избрали карту Fragmentation.

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Напомним, что совсем скоро грядёт новое публичное тестирование Halo Infinite. В частности, первый публичный тест стартует уже завтра, 24 сентября, и продлится до 27 сентября. Запускать игроков «на поиграть» будут два раза в сутки — с 3:00 до 7:00 и с 20:00 до 0:00 по московскому времени. Второй этап тестирования запланирован на период с 1 по 4 октября; время запуска — такое же, как и в первом этапе.

Полноценный релиз Halo Infinite назначен на 8 декабря.

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