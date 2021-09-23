Роскомнадзор завёл реестр соцсетей, куда уже попали «ВКонтакте», YouTube, Instagram и ещё пять крупных сервисов
Ещё 1 февраля текущего года вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым сервисам нужно оперативно выявлять и блокировать запрещённую информацию.
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В заметке Роскомнадзора указывается, что нововведения в законе «позволят добиться оперативного удаления социально опасной информации». К последней могут относиться, например, трэш-стримы.
В соответствии с законом, у Роскомнадзора появилась обязанность по формированию и ведению реестра социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства. Для этих целей на сайте ведомства появился специальный раздел, где размещена общая информация по закону, данные о нахождении ресурса в соответствующем реестре и сервисы для владения и пользования социальных сетей.
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В реестр социальных сетей Роскомнадзора уже записали:
- Facebook;
- TikTok;
- Likee;
- YouTube;
- «ВКонтакте»;
- «Одноклассники»;
- Twitter;
- Instagram.
Соответствующие уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-ресурсов.
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