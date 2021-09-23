Ещё 1 февраля текущего года вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым сервисам нужно оперативно выявлять и блокировать запрещённую информацию.

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В заметке Роскомнадзора указывается, что нововведения в законе «позволят добиться оперативного удаления социально опасной информации». К последней могут относиться, например, трэш-стримы.

В соответствии с законом, у Роскомнадзора появилась обязанность по формированию и ведению реестра социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства. Для этих целей на сайте ведомства появился специальный раздел, где размещена общая информация по закону, данные о нахождении ресурса в соответствующем реестре и сервисы для владения и пользования социальных сетей.

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В реестр социальных сетей Роскомнадзора уже записали:

Facebook;

TikTok;

Likee;

YouTube;

«ВКонтакте»;

«Одноклассники»;

Twitter;

Instagram.

Соответствующие уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-ресурсов.