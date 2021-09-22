Многие из тех, кто успели посмотреть на записи игрового процесса Disciples Liberation, утверждают, что с культовой серией новинку роднит разве что название. Что ж, со следующей недели у всех желающих появится возможность лично опробовать игровой процесс готовящейся к скорому релизу новинки и убедиться либо в правдивости мнений простых игроков, либо же сделать для себя диаметрально противоположные выводы. Дело в том, что разработчики из Frima Studio примут участие в виртуальном Steam-фестивале «Играм быть», который пройдёт с 1 по 7 октября.

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Напомним, что Disciple Liberation запланирована к выходу 21 октября, то есть, в рамках фестиваля «Играм быть» будет представлена практически релизная версия игры, но, естественно, с ограничениями. Первоначально у проекта не должно было быть полной русской локализации, но впоследствии разработчики сообщили, что русскоязычные игроки смогут пройти «Освобождение» как с субтитрами, так и с полной озвучкой, начиная с 18 ноября.

Проще говоря, для нас релиз состоится именно 18 ноября; если, конечно, не возникнет желания проходить новинку «в оригинале».