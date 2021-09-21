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Авторы грядущей Forza Horizon 5 рассказали о готовящихся режимах: от королевской битвы до кооператива

Игра выходит 9 ноября на PC и Xbox.
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Студия Playground Games провела очередной стрим из серии Let’s Go, который целиком и полностью был посвящён грядущей гоночной игре Forza Horizon 5. Трансляцию практически полностью посвятили демонстрации отдельных режимов проекта, включая многопользовательский.

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Теперь мы знаем, что в Forza Horizon 5 точно вернётся The Eliminator — уникальный аналог королевской битвы. Будет кооперативный Horizon Tour, рассчитанный на шестерых игроков, этот режим позволит исследовать бескрайние просторы виртуальной Мексики в кампании с друзьями.

Для грядущей гоночной аркады от Playground Games также заявлен режим дрифта и набор классических заездов, а новинкой станет Horizon Arcade. В случае с последним всё становится понятным из названия: незатейливый набор примитивных мини-игр с участием автомобилей скрасит досуг уставшего от серьёзных режимов «гонщика».

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Гоночная аркада Forza Horizon 5 должна поступить в продажу 9 ноября на PC, Xbox One и Xbox Series X|S. Обладатели подписки Xbox Game Pass получат доступ к игре с первого дня после релиза.

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