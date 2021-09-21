Как и было обещано, сегодня до прилавков добрался Sheltered 2 — сиквел популярного в своё время симулятора управления бомбоубежищем в постапокалиптическом мире. Новинка предлагается в Steam по цене в 739 рублей, однако в течение первой недели после релиза на неё распространяется 10-процентная скидка, так что до 28 сентября Sheltered 2 можно взять за 665 рублей. Релизный видеоролик прилагается.

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Sheltered 2 во многом расширяет игровой процесс оригинала 2015 года выпуска и позволит встать во главе небольшой кучки выживших после апокалипсиса людей, доведя их до благополучия. На этом пути, впрочем, у лидера «нации» будет множество преград: от голода и бандитов до радиации и вызываемой ею лучевой болезни.

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Заявлены харизматичные персонажи, у каждого из которых свои характер, навыки и потребности, возможность находить и ремонтировать технику времён былого величия, а также большой и богатый на различные «подарки судьбы» постапокалиптический мир.

Средний пользовательский рейтинг Sheltered 2 пока составляет всего 51 %, однако выборка пока настолько незначительная, что опираться на неё нецелесообразно. Ждём несколько дней, после чего делаем выводы.