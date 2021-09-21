Авторы Deathloop исправили ошибку с камерой, приводившую к «подтормаживаниям» на PC
Не секрет, что Deathloop на PC получила очень сдержанные оценки, и виной тому слабая оптимизация и постоянные «подтормаживания»/«фризы»/«подёргивания»/«статтеры». Разработчики из Arkane Studios сразу взяли проблемы под контроль и пообещали оперативно их устранить. И вот, первые результаты уже пошли: полчаса назад авторы рапортовали о применении к PC-версии Deathloop свежего обновления.
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Перечень исправлений состоит всего из одного пункта: исправлена ошибка, из-за которой движение мышью в PC-версии Deathloop могло приводить к «подтормаживаниям».
Разумеется, на этом все проблемы Deathloop на PC не решаются, но данное обновление-хотфикс можно смело назвать первым шагом разработчиков на этом важном (для собственной репутации и успеха, в первую очередь) пути.
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