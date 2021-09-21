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Авторы Halo Infinite огласили сроки проведения ближайших публичных тестирований мультиплеера

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Как известно, в Halo Infinite помимо одиночной кампании будет представлен и сетевой компонент в формате типичного для франшизы аренного шутера. Недавно в проекте прошло «облегчённое» (с «ботами») тестирование с участием подписчиков программы Halo Insider, и вот, следующее такое тестирование пройдёт уже в грядущую пятницу.

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Первый тест пройдёт в период с 24 по 27 сентября, второй — с 1 по 4 октября. При этом критически важно отметить, что тестирование будет проводиться два раза в сутки по несколько часов: по московскому времени это будет с 3:00 до 7:00 и с 20:00 до 0:00.

В рамках первого тестирования игрокам позволят поиграть с ботами, постреляться с другими игроками в режиме стандартной арены, а также в спецрежиме Big Team Battle.

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Релиз Halo Infinite назначен на 8 декабря на PC и Xbox прошлого и текущего поколений.

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xbox game studios 343 industries halo infinite
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