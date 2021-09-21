В Rainbow Six Siege вновь пройдёт «дикозападное» событие Showdown
В своё время внутриигровое событие Showdown для Rainbow Six Siege пользовалось высокой популярностью: многим понравилось разнообразие, сеттинг Дикого Запада и возможность постреляться в форте «Истина». И вот, Ubisoft прислушалась к пожеланиям и проведёт событие ещё раз — с сегодняшнего дня, 21 сентября, и вплоть до следующего вторника, 28 сентября.
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Команды в Showdown разделяются на бандитов и помощников шерифа — по сути, тематические «рескины» уже имеющихся бойцов отряда Rainbow. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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Поле боя «Форт “Истина”» представляет собой специальную карту для режима «Захват позиции», а геймплей становится более приближённым к реальности — исчезает интерфейс, шкалы здоровья и боезапаса, а также перекрестие прицела.
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