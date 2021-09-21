Буквально только что состоялся релиз World War Z Aftermath — самостоятельного аддона-обновления, которую разработчики называют «новой ступенью эволюции» World War Z. Как и положено любой современной видеоигре, у World War Z Aftermath имеется полноценный запускающий видеоролик, в котором продемонстрированы главные нововведения в Aftermath в сравнении с оригинальной игрой.

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Во-первых, в Aftermath добавятся новые локации и соответствующие им сюжетные линии — в Риме (и его государстве-анклаве Ватикане) и на Камчатке. Во-вторых, новые виды оружия и экипировки. В-третьих, обновлённая система холодного оружия и целый дополнительный класс, рассчитанный на сражения в ближнем бою.

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Также добавится усовершенствованный вид от первого лица и система кроссплея. Начать играть в «новую жизнь»World War Z можно уже сейчас на всех актуальных платформах.