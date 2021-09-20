Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» объявила о внедрении передовой технологии передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC, это позволило в два раза ускорить доставку контента в веб-версии и мобильных приложениях. Соответствующая информация была обнародована на конференции Saint HighLoad++ в Санкт-Петербурге техническим директором «ВКонтакте» Александром Тоболем. На данном мероприятии команда соцсети также объявила, что потребление контента на высокой скорости будет возможно без потери качества даже при слабом интернет-соединении и в неустойчивых мобильных сетях.

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Для наглядности нужно привести кое-какие цифры. С новым протоколом «ВКонтакте» время доставки контента сократилось на 55%, суммарное число ежедневно просматриваемых событий выросло более чем на 250 миллионов. В так называемых «плохих сетях» пользователи стали потреблять на 10% больше контента. Приложение с новой сетевой технологией прошло тестирование и показало кратный рост по скорости не только в России, но и в ряде других стран, среди которых Германия, Бразилия и Молдавия.

С новым протоколом «ВКонтакте» время доставки контента сократилось на 55%, суммарное число ежедневно просматриваемых событий выросло более чем на 250 миллионов. В так называемых «плохих сетях» пользователи стали потреблять на 10% больше контента. Приложение с новой сетевой технологией прошло тестирование и показало кратный рост по скорости не только в России, но и в ряде других стран, среди которых Германия, Бразилия и Молдавия.

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Разработчики рассказали, что новый транспортный протокол отличается от широко используемого протокола старого поколения TCP. Так, QUIC может похвастаться уменьшенным временем задержки при передаче разных видов контента и встроенными современными технологиями обеспечения надёжности данных. К тому же, передача информации в Сети по этому протоколу происходит исключительно в зашифрованном виде — это повышает безопасность обмена данными аудиторией социальной сети.

Технический директор «ВКонтакте» отметил, что на данный момент в отрасли не существует готового набора решений одновременно для клиента и сервера, необходимого для внедрения и поддержки нового протокола в высоконагруженных системах. Именно поэтому далеко не все компании могут быстро перевести сервисы на QUIC.

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Команда поддержки социальной сети предоставила свои разработки по поддержке сетевой технологии нового поколения на клиентах и сервере в открытый доступ, что также было анонсировано во время конференции.